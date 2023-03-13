Кузовенкова Катерина Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кузовенковъ Антонъ
Отец ребёнка: Кузовенковъ Василий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Кузовенковъ Василий
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кузовенковъ Василий
Отец ребёнка: Кузовенковъ Василий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Кузовенковъ Василий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кузовенковъ Андрей
Отец ребёнка: Кузовенковъ Василий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кузовенковъ Петръ
Отец ребёнка: Кузовенковъ Василий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Кузовенковъ Максимъ
Отец ребёнка: Кузовенковъ Василий
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кузовенковъ Матвей
Отец ребёнка: Кузовенковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузовенковъ Василий