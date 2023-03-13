Кузовенкова Катерина Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузовенкова Катерина Лазарева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кузовенковъ Антонъ

Отец ребёнка: Кузовенковъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Кузовенковъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кузовенковъ Василий

Отец ребёнка: Кузовенковъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Кузовенковъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кузовенковъ Андрей

Отец ребёнка: Кузовенковъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кузовенковъ Петръ

Отец ребёнка: Кузовенковъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Кузовенковъ Максимъ

Отец ребёнка: Кузовенковъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кузовенковъ Матвей

Отец ребёнка: Кузовенковъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузовенковъ Василий

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