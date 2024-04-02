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Лавренко Леонтий Павлович

Место рождения

Ивангород, Чернігівська область

Дата рождения

13.05.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1848 ст.

Отец: Лавренко Павел Евстафьевич

Мать: Лавренко Устиния Яковлевна

Ивангород, Чернігівська область
Бракосочетание
16.01.1878

Жена: Гурчаника Пераскева Андреевна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.01.1879

Сын: Лавренко Прокопий Леонтьевич

Мать ребёнка: Гурчаника Пераскева Андреевна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.01.1881 ст.

Сын: Лавренко Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Гурчаника Пераскева Андреевна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1882

Дочь: Лавренко Евгения Лаврентьевна

Мать ребёнка: Гурчаника Пераскева Андреевна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Лавренко Федора Леонтьевна

Мать ребёнка: Гурчаника Пераскева Андреевна

Ивангород, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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