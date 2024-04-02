Лавренко Леонтий Павлович
Место рождения
Дата рождения13.05.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1848 ст.
Бракосочетание
16.01.1878
Рождение ребёнка
27.01.1879
Сын: Лавренко Прокопий Леонтьевич
Мать ребёнка: Гурчаника Пераскева Андреевна
Рождение ребёнка
04.01.1881 ст.
Сын: Лавренко Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: Гурчаника Пераскева Андреевна
Рождение ребёнка
25.12.1882
Дочь: Лавренко Евгения Лаврентьевна
Мать ребёнка: Гурчаника Пераскева Андреевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Лавренко Федора Леонтьевна
Мать ребёнка: Гурчаника Пераскева Андреевна
Смерть
Неизвестно