Трикос Алена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.2010
Сын: Балапкин Владисдав Дмитриевич
Отец ребёнка: Балапкин Дмитрий Анатольевич
Рождение ребёнка
25.11.2013
Дочь: Балапкина Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Балапкин Дмитрий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно