Трикос Алена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трикос Алена Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.2010

Сын: Балапкин Владисдав Дмитриевич

Отец ребёнка: Балапкин Дмитрий Анатольевич

Рождение ребёнка
25.11.2013

Дочь: Балапкина Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Балапкин Дмитрий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балапкин Дмитрий Анатольевич

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