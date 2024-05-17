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Маллаева -- Агрипина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маллаев Федот Никифорович

Рождение ребёнка
20.10.1862

Сын: Маллаев Дмитрий Федотович

Отец ребёнка: Маллаев Федот Никифорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Маллаев Захар Федотович

Отец ребёнка: Маллаев Федот Никифорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.03.1877

Сын: Маллаев Василий Федотович

Отец ребёнка: Маллаев Федот Никифорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.02.1881

Сын: Маллаев Архип Федотович

Отец ребёнка: Маллаев Федот Никифорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Юдина (Маллаева) Евросинья Федотовна

Отец ребёнка: Маллаев Федот Никифорович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Маллаев Григорий Федотович

Отец ребёнка: Маллаев Федот Никифорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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