Маллаева -- Агрипина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1862
Сын: Маллаев Дмитрий Федотович
Отец ребёнка: Маллаев Федот Никифорович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Маллаев Федот Никифорович
Рождение ребёнка
01.03.1877
Сын: Маллаев Василий Федотович
Отец ребёнка: Маллаев Федот Никифорович
Рождение ребёнка
19.02.1881
Отец ребёнка: Маллаев Федот Никифорович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Юдина (Маллаева) Евросинья Федотовна
Отец ребёнка: Маллаев Федот Никифорович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Маллаев Григорий Федотович
Отец ребёнка: Маллаев Федот Никифорович
Смерть
Неизвестно