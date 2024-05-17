Маллаев Федот Никифорович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1862
Сын: Маллаев Дмитрий Федотович
Мать ребёнка: Маллаева -- Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Маллаева -- Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
01.03.1877
Сын: Маллаев Василий Федотович
Мать ребёнка: Маллаева -- Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
19.02.1881
Мать ребёнка: Маллаева -- Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Юдина (Маллаева) Евросинья Федотовна
Мать ребёнка: Маллаева -- Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Маллаев Григорий Федотович
Мать ребёнка: Маллаева -- Агрипина Андреевна
Смерть
Неизвестно