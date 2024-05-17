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Маллаев Федот Никифорович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Маллаев Никифор Семенович

Мать: Маллаева (--) Ирина Маркеловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маллаева -- Агрипина Андреевна

Рождение ребёнка
20.10.1862

Сын: Маллаев Дмитрий Федотович

Мать ребёнка: Маллаева -- Агрипина Андреевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Маллаев Захар Федотович

Мать ребёнка: Маллаева -- Агрипина Андреевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.03.1877

Сын: Маллаев Василий Федотович

Мать ребёнка: Маллаева -- Агрипина Андреевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.02.1881

Сын: Маллаев Архип Федотович

Мать ребёнка: Маллаева -- Агрипина Андреевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Юдина (Маллаева) Евросинья Федотовна

Мать ребёнка: Маллаева -- Агрипина Андреевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Маллаев Григорий Федотович

Мать ребёнка: Маллаева -- Агрипина Андреевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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