Ващенков Василий Ефремович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти26.09.1876 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1843 ст.
Мать ребёнка: Ващенкова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.09.1847 ст.
Дочь: Дубинина Фёкла Васильевна
Мать ребёнка: Ващенкова Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.1876 ст.