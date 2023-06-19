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Ващенков Василий Ефремович

Место рождения

Насонова-Гора, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

26.09.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Насонова-Гора, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1843 ст.

Сын: Ващенков Фока Васильевич

Мать ребёнка: Ващенкова Мария Тимофеевна

Насонова-Гора, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1847 ст.

Дочь: Дубинина Фёкла Васильевна

Мать ребёнка: Ващенкова Мария Тимофеевна

Насонова-Гора, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ващенкова Мария Тимофеевна

Смерть
26.09.1876 ст.
Насонова-Гора, Чайкинская волость, Себежский уезд