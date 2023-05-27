Ващенкова Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1843 ст.
Отец ребёнка: Ващенков Василий Ефремович
Рождение ребёнка
20.09.1847 ст.
Дочь: Дубинина Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Ващенков Василий Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно