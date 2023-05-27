Ващенкова Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ващенкова Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1843 ст.

Сын: Ващенков Фока Васильевич

Отец ребёнка: Ващенков Василий Ефремович

Насонова-Гора, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1847 ст.

Дочь: Дубинина Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Ващенков Василий Ефремович

Насонова-Гора, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ващенков Василий Ефремович

Смерть
Неизвестно
Насонова-Гора, Чайкинская волость, Себежский уезд
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