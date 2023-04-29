Лебедь Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедь Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Лебедь Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Лебедь Григорий Прокопьевич

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Лебедь Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Лебедь Григорий Прокопьевич

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лебедь Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Лебедь Григорий Прокопьевич

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Лебедь Захарий Григорьевич

Отец ребёнка: Лебедь Григорий Прокопьевич

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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