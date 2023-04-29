Лебедь Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Лебедь Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Лебедь Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Лебедь Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Лебедь Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Лебедь Захарий Григорьевич
Отец ребёнка: Лебедь Григорий Прокопьевич
Смерть
Неизвестно