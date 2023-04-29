Лебедь Григорий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Лебедь Прокопий
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Лебедь Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Лебедь Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Лебедь Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Лебедь Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Лебедь Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Лебедь Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Лебедь Захарий Григорьевич
Мать ребёнка: Лебедь Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Лебедь Феодосий Григорьевич
Мать ребёнка: Лебедь Акулина Ивановна
Смерть
Неизвестно