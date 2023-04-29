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Лебедь Григорий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Лебедь Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Лебедь Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Лебедь Акулина Ивановна

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Лебедь Акулина Ивановна

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Лебедь Акулина Ивановна

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Лебедь Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Лебедь Акулина Ивановна

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лебедь Семён Григорьевич

Мать ребёнка: Лебедь Акулина Ивановна

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Лебедь Захарий Григорьевич

Мать ребёнка: Лебедь Акулина Ивановна

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Лебедь Феодосий Григорьевич

Мать ребёнка: Лебедь Акулина Ивановна

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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