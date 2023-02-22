Морозова (Малахова) Мария Ефимовна
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.04.1896
Дата смерти06.09.1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1896
Отец: Малахов Ефим
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
21.08.1929
д. Костина Гора
Рождение ребёнка
Около 1935
Рождение ребёнка
1939
Смерть
06.09.1968
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно