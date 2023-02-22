Морозова (Малахова) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Малахова) Мария Ефимовна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

14.04.1896

Дата смерти

06.09.1968

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1896

Отец: Малахов Ефим

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Алексей Дмитриевич

д. Костина Гора
Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Алексей Дмитриевич

Смерть
06.09.1968
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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