Долгова Салманида Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Салманида Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Долговъ Яковъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Долговъ Яковъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Долгова Авдотья

Отец ребёнка: Долговъ Яковъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долговъ Яковъ

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