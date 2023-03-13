Долговъ Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Долговъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Долгова Салманида Терентьева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Долгова Салманида Терентьева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Долгова Авдотья
Мать ребёнка: Долгова Салманида Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792