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Долговъ Яковъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Долговъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Долгова Салманида Терентьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Долгова Салманида Терентьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Долгова Авдотья

Мать ребёнка: Долгова Салманида Терентьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Салманида Терентьева

Смерть
1792
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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