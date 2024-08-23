Маркушина (Демина) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения14.06.1886
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1886
Отец: Демин Степан Иосифович
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
28.06.1886
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1909
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Маркушин Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Маркушин Алексей Васильевич
Смерть
После 01.07.1951