Маркушина (Демина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркушина (Демина) Анна Степановна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.06.1886

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1886

Отец: Демин Степан Иосифович

Мать: Демина Степанида Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
28.06.1886
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1909

Муж: Маркушин Алексей Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Маркушин Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Маркушин Алексей Васильевич

Смерть
После 01.07.1951

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