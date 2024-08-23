Маркушин Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1888
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1888
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
23.03.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1909
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Маркушин Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Маркушина (Демина) Анна Степановна
Смерть
После 01.07.1951