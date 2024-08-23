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Маркушин Алексей Васильевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.03.1888

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1888

Отец: Маркушин Василий Кириллович

Мать: Маркушина (Лукьянова) Прасковья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
23.03.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1909

Жена: Маркушина (Демина) Анна Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Маркушин Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Маркушина (Демина) Анна Степановна

Смерть
После 01.07.1951

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