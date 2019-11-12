Чиж Мирон Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиж Мирон Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.2019

Пол

Мужской

Отец

1990 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2019

Отец: Чиж Олег Иванович

Мать: Чиж Мария Игоревна

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