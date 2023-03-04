Чиж Олег Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1990
Отец: Чиж Иван Ильич
Мать: Чиж Светлана Григорьевна
Рождение ребёнка
21.11.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чиж Мария Игоревна
Рождение ребёнка
12.11.2019
Сын: Чиж Мирон Олегович
Мать ребёнка: Чиж Мария Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиж Мария Игоревна