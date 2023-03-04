Чиж Олег Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиж Олег Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1990

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

1970 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
2019 г.р.

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1990

Отец: Чиж Иван Ильич

Мать: Чиж Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
21.11.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиж Мария Игоревна

Рождение ребёнка
12.11.2019

Сын: Чиж Мирон Олегович

Мать ребёнка: Чиж Мария Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиж Мария Игоревна

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