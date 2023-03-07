Капнист Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения05.06.1878
Дата смерти06.07.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1916
Сын: Капнист Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Капнист Ольга Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капнист Ольга Фёдоровна
Смерть
06.07.1926
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика