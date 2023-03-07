Капнист Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапнист Дмитрий Павлович

Капнист Дмитрий Павлович

avatar

Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

05.06.1878

Дата смерти

06.07.1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
27.09.1916

Сын: Капнист Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Капнист Ольга Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капнист Ольга Фёдоровна

Смерть
06.07.1926
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close