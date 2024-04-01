Копейкин Параскева Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.10.1871
Отец ребёнка: Копейкин Федор Иванов
Рождение ребёнка
09.01.1873
Отец ребёнка: Копейкин Федор Иванов
Рождение ребёнка
13.04.1874
Отец ребёнка: Копейкин Федор Иванов
Рождение ребёнка
08.02.1876
Отец ребёнка: Копейкин Федор Иванов
Рождение ребёнка
22.04.1877
Дочь: Александра Федорова
Отец ребёнка: Копейкин Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно