Копейкин Параскева Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкин Параскева Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1871

Сын: Копейкин Яков Федоров

Отец ребёнка: Копейкин Федор Иванов

Рождение ребёнка
09.01.1873

Сын: Копейкин Филип Федоров

Отец ребёнка: Копейкин Федор Иванов

Рождение ребёнка
13.04.1874

Сын: Копейкин Артемон Федоров

Отец ребёнка: Копейкин Федор Иванов

Рождение ребёнка
08.02.1876

Сын: Копейкин Федор Федоров

Отец ребёнка: Копейкин Федор Иванов

Рождение ребёнка
22.04.1877

Дочь: Александра Федорова

Отец ребёнка: Копейкин Федор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Федор Иванов

Смерть
Неизвестно
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