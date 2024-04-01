Копейкин Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1836
Рождение ребёнка
06.10.1871
Мать ребёнка: Копейкин Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
09.01.1873
Мать ребёнка: Копейкин Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
13.04.1874
Мать ребёнка: Копейкин Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
08.02.1876
Мать ребёнка: Копейкин Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
22.04.1877
Дочь: Александра Федорова
Мать ребёнка: Копейкин Параскева Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно