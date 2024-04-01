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Копейкин Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1836

Отец: Копейкин Иван Симонов

Мать: Копейкина Евдокия Евдокимова

Рождение ребёнка
06.10.1871

Сын: Копейкин Яков Федоров

Мать ребёнка: Копейкин Параскева Ефимова

Рождение ребёнка
09.01.1873

Сын: Копейкин Филип Федоров

Мать ребёнка: Копейкин Параскева Ефимова

Рождение ребёнка
13.04.1874

Сын: Копейкин Артемон Федоров

Мать ребёнка: Копейкин Параскева Ефимова

Рождение ребёнка
08.02.1876

Сын: Копейкин Федор Федоров

Мать ребёнка: Копейкин Параскева Ефимова

Рождение ребёнка
22.04.1877

Дочь: Александра Федорова

Мать ребёнка: Копейкин Параскева Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копейкин Параскева Ефимова

Смерть
Неизвестно
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