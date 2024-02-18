Галло (Макарова) Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1976
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1976
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Макарова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
27.04.2006
Сын: Галло Леон Пётр
Отец ребёнка: Галло Дидье Филипп
Рождение ребёнка
12.04.2012
Сын: Галло Антони Михаил
Отец ребёнка: Галло Дидье Филипп