Галло (Макарова) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галло (Макарова) Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1976

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1953 г.р.

Дети

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Макарова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
27.04.2006

Сын: Галло Леон Пётр

Отец ребёнка: Галло Дидье Филипп

Рождение ребёнка
12.04.2012

Сын: Галло Антони Михаил

Отец ребёнка: Галло Дидье Филипп

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