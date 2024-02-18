Макарова Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.09.1975

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.1976

Дочь: Галло (Макарова) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.11.1981

Сын: Макаров Илья Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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