Макарова Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.09.1975
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.1976
Дочь: Галло (Макарова) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.11.1981
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности