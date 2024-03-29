Дороднев Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дороднев Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дороднев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1949

Сын: Дороднев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Дороднева Надежда Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дороднева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дороднева Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дороднева Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно
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