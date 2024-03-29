Дороднева Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дороднева Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1949

Сын: Дороднев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Дороднев Алексей Михайлович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дороднев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дороднев Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дороднев Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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