Захар (Иванов)
Место рождения
Дата рождения21.03.1830
Дата смерти28.02.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1830
Отец: Павел Иванов
Мать: Анна Алексеева
Бракосочетание
24.10.1848
Жена: Наталия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1850
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Смерть
28.02.1852
Причина смерти: от натуральной болезни