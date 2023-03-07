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Захар (Иванов)

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.03.1830

Дата смерти

28.02.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1830

Отец: Павел Иванов

Мать: Анна Алексеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.10.1848

Жена: Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1850

Сын: Березин Андрей Захаров

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.02.1852
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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