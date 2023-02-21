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Лапаев Косма (филиппов)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1885

Жена: Лапаева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
26.10.1886

Сын: Лапаев Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Лапаева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
18.11.1889

Сын: Лапаев Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: Лапаева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1911

Сын: Лапаев Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Лапаева Анастасия Ивановна

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапаев Терентий Кузьмич

Мать ребёнка: Лапаева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапия Кузьминична

Мать ребёнка: Лапаева Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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