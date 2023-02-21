Лапаев Косма (филиппов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1885
Рождение ребёнка
26.10.1886
Мать ребёнка: Лапаева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
18.11.1889
Мать ребёнка: Лапаева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1911
Мать ребёнка: Лапаева Анастасия Ивановна
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лапаева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапия Кузьминична
Мать ребёнка: Лапаева Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно