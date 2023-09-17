Евтихий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтихий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

25.02.1808 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1687 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1724 г.р.

Дети

Около 1741 г.р.
Около 1744 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1765 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Федор Гаврилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Илья Евтихиев

Мать ребёнка: Марфа Екатерина Корнельева

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Иван Евтихиев

Мать ребёнка: Марфа Екатерина Корнельева

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Карп Евтихиев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 1760

Жена: Марфа Екатерина Корнельева

Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. Проживал в доме отца.
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Марфа Евтихиева

Мать ребёнка: Марфа Екатерина Корнельева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Ирина Евтихиева

Мать ребёнка: Марфа Екатерина Корнельева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 51 год.
Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
25.02.1808 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
По старости. 98 лет.
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