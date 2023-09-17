Евтихий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1715
Дата смерти25.02.1808 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Федор Гаврилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Илья Евтихиев
Мать ребёнка: Марфа Екатерина Корнельева
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Иван Евтихиев
Мать ребёнка: Марфа Екатерина Корнельева
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Карп Евтихиев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 1760
Место жительства
1760
Исповедная роспись. Проживал в доме отца.
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Марфа Евтихиева
Мать ребёнка: Марфа Екатерина Корнельева
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Ирина Евтихиева
Мать ребёнка: Марфа Екатерина Корнельева
Место жительства
1775
Исповедная роспись. 51 год.
Место жительства
1785
Исповедная роспись.
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Смерть
25.02.1808 ст.
По старости. 98 лет.