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Шаликов Пётр Иванович

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Место рождения

Новые Санжары, Полтавська область

Дата рождения

1767

Дата смерти

16.02.1852 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Новые Санжары, Полтавська область
Бракосочетание
09.07.1813 ст.

Жена: Шаликова Александра Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.08.1832 ст.

Дочь: Каткова Софья Петровна

Мать ребёнка: Шаликова Александра Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.02.1852 ст.
Тверитино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Похороны
?.02.1852
Серпухов, Серпухов, Московская область
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