Шаликов Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти16.02.1852 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1813 ст.
Рождение ребёнка
02.08.1832 ст.
Дочь: Каткова Софья Петровна
Мать ребёнка: Шаликова Александра Фёдоровна
Смерть
16.02.1852 ст.
Тверитино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Похороны
?.02.1852
Серпухов, Серпухов, Московская область