Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Около 1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Залупаев Кандратий Ефимов

Отец ребёнка: Залупаев Ефим Никифоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залупаев Ефим Никифоров

Смерть
Около 1808
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