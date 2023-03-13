Грачова Акулина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Зайцева Авдотья
Отец ребёнка: Грачовъ Кирсанъ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Грачовъ Дементий
Отец ребёнка: Грачовъ Кирсанъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Кулемина Марфа Кирсанова
Отец ребёнка: Грачовъ Кирсанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грачовъ Кирсанъ
Смерть
1789