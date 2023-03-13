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Грачова Акулина Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Зайцева Авдотья

Отец ребёнка: Грачовъ Кирсанъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Грачовъ Дементий

Отец ребёнка: Грачовъ Кирсанъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Кулемина Марфа Кирсанова

Отец ребёнка: Грачовъ Кирсанъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грачовъ Кирсанъ

Смерть
1789
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