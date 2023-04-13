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Иорин Петр Михайлович

Место рождения

с. Чухур-Юрт, Азербайджан

Дата рождения

1928

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Иорин Михаил Васильевич

Мать: Иорина Екатерина Филипповна

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Дятлова Любовь Петровна

Мать ребёнка: Иорина Аграфена Николаевна

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
14.02.1955

Сын: Иорин Николай Петрович

Мать ребёнка: Иорина Аграфена Николаевна

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
01.01.1964

Дочь: Иорина Ольга Петровна

Мать ребёнка: Иорина Аграфена Николаевна

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иорина Аграфена Николаевна

Смерть
1998
Михайловск, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
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