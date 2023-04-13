Иорин Петр Михайлович
Место рожденияс. Чухур-Юрт, Азербайджан
Дата рождения1928
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Дятлова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Иорина Аграфена Николаевна
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
14.02.1955
Мать ребёнка: Иорина Аграфена Николаевна
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
01.01.1964
Дочь: Иорина Ольга Петровна
Мать ребёнка: Иорина Аграфена Николаевна
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998
Михайловск, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край