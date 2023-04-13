Дятлова (Иорина) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дятлова (Иорина) Любовь Петровна

Место рождения

с. Чухур-Юрт, Азербайджан

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Иорин Петр Михайлович

Мать: Иорина Аграфена Николаевна

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дятлов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Дятлов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дятлова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Дятлов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дятлова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Дятлов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дятлов Николай