Дятлова (Иорина) Любовь Петровна
Место рожденияс. Чухур-Юрт, Азербайджан
Дата рождения1952
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Иорин Петр Михайлович
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дятлов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дятлова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Дятлов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дятлова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Дятлов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дятлов Николай