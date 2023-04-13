Дятлов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дятлов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дятлов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Дятлова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дятлова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Дятлова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дятлова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Дятлова Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дятлова Любовь Петровна

Смерть
Неизвестно
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