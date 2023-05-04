Апросин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти19.01.1946
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Апросин Василий ТИМОФЕЕВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1909
Мать ребёнка: Апросина МАРИЯ ТИХОНОВНА
Рождение ребёнка
?.06.1912
Сын: Апросин АЛЕКСАНДР Иванович
Мать ребёнка: Апросина МАРИЯ ТИХОНОВНА
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Апросина УЛЬЯНА Ивановна
Мать ребёнка: Апросина МАРИЯ ТИХОНОВНА
Рождение ребёнка
05.08.1922
Дочь: Апросина АННА Ивановна
Мать ребёнка: Апросина МАРИЯ ТИХОНОВНА
Рождение ребёнка
08.09.1924
Дочь: Заикина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Апросина МАРИЯ ТИХОНОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Апросина МАРИЯ ТИХОНОВНА
Смерть
19.01.1946