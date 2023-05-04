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Апросин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

19.01.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Апросин Василий ТИМОФЕЕВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1909

Сын: Апросин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Апросина МАРИЯ ТИХОНОВНА

Рождение ребёнка
?.06.1912

Сын: Апросин АЛЕКСАНДР Иванович

Мать ребёнка: Апросина МАРИЯ ТИХОНОВНА

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Апросина УЛЬЯНА Ивановна

Мать ребёнка: Апросина МАРИЯ ТИХОНОВНА

Рождение ребёнка
05.08.1922

Дочь: Апросина АННА Ивановна

Мать ребёнка: Апросина МАРИЯ ТИХОНОВНА

Рождение ребёнка
08.09.1924

Дочь: Заикина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Апросина МАРИЯ ТИХОНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апросина МАРИЯ ТИХОНОВНА

Смерть
19.01.1946
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