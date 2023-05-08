Апросина (Бароненкова) МАРИЯ ТИХОНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апросина (Бароненкова) МАРИЯ ТИХОНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

25.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Бароненков ТИХОН

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1909

Сын: Апросин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Апросин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
?.06.1912

Сын: Апросин АЛЕКСАНДР Иванович

Отец ребёнка: Апросин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Апросина УЛЬЯНА Ивановна

Отец ребёнка: Апросин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
05.08.1922

Дочь: Апросина АННА Ивановна

Отец ребёнка: Апросин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.09.1924

Дочь: Заикина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Апросин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апросин Иван Васильевич

Смерть
25.01.1949