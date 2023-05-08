Апросина (Бароненкова) МАРИЯ ТИХОНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти25.01.1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Бароненков ТИХОН
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1909
Отец ребёнка: Апросин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
?.06.1912
Сын: Апросин АЛЕКСАНДР Иванович
Отец ребёнка: Апросин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Апросина УЛЬЯНА Ивановна
Отец ребёнка: Апросин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1922
Дочь: Апросина АННА Ивановна
Отец ребёнка: Апросин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.09.1924
Дочь: Заикина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Апросин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1949