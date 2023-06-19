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Мусинова Матрена Николаевна

Место рождения

Инеры, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.03.1827

Дата смерти

11.09.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Инеры, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
08.11.1844

Муж: Мусинов Василий Иванович

Рождение ребёнка
17.01.1848

Сын: Мусинов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Мусинов Василий Иванович

Инеры, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
11.09.1908
Инеры, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Филимоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область