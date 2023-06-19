Мусинова Матрена Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.03.1827
Дата смерти11.09.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1844
Рождение ребёнка
17.01.1848
Сын: Мусинов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Мусинов Василий Иванович
Смерть
11.09.1908
Похороны
Неизвестно
Филимоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область