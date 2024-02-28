Цибисов Никита Петрович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Цибисов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Цибисова Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Цибисова Мария Никитична
Мать ребёнка: Цибисова Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Цибисова Домна Никитична
Мать ребёнка: Цибисова Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Цибисова Гликерия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1882