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Цибисов Никита Петрович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Цибисов Пётр

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Цибисов Василий Никитич

Мать ребёнка: Цибисова Гликерия Васильевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Цибисова Мария Никитична

Мать ребёнка: Цибисова Гликерия Васильевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Цибисова Домна Никитична

Мать ребёнка: Цибисова Гликерия Васильевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Цибисов Матвей Никитич

Мать ребёнка: Цибисова Гликерия Васильевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цибисова Гликерия Васильевна

Смерть
1882
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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