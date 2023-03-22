Фомичев Фома Терентьевич
Место рожденияхутор Пристеновский, Ломтевская волость
Дата рождения1844
Дата смерти09.04.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Пристеновский, Ломтевская волость
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Морозова Анна Фоминична
Мать ребёнка: не указана
хутор Пристеновский, Ломтевская волость
Смерть
09.04.1919
хутор Пристеновский, Ломтевская волость