Фомичев Фома Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичев Фома Терентьевич

Место рождения

хутор Пристеновский, Ломтевская волость

Дата рождения

1844

Дата смерти

09.04.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Пристеновский, Ломтевская волость
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Морозова Анна Фоминична

Мать ребёнка: не указана

хутор Пристеновский, Ломтевская волость
Смерть
09.04.1919
хутор Пристеновский, Ломтевская волость
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