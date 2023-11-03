Собка (Гуляева) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собка (Гуляева) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Гуляев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Бургуненко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Собка Иван Николаевич

Рождение ребёнка
26.03.1833

Сын: Собка Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Собка Иван Николаевич

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.10.1836

Сын: Собка Андрей Иванович

Отец ребёнка: Собка Иван Николаевич

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
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