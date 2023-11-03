Собка (Гуляева) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Гуляев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Бургуненко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Собка Иван Николаевич
Рождение ребёнка
26.03.1833
Отец ребёнка: Собка Иван Николаевич
Рождение ребёнка
02.10.1836
Отец ребёнка: Собка Иван Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно