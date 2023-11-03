Собка Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСобка Иван Николаевич

Собка Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Собка Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Бургуненко Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Собка Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
26.03.1833

Сын: Собка Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Собка Параскева Ивановна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.10.1836

Сын: Собка Андрей Иванович

Мать ребёнка: Собка Параскева Ивановна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close