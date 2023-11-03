Собка Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Собка Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Бургуненко Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Собка Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.1833
Мать ребёнка: Собка Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1836
Мать ребёнка: Собка Параскева Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно