Галицкий Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1974
Отец: Галицкий Михаил Викторович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.05.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галицкая Татьяна Григорьевна
Москва
Бракосочетание
1998
Москва
Развод
?.04.2001
Рождение ребёнка
07.05.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности