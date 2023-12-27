Галицкий Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галицкий Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1974

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

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Жена

1974 г.р.
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Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1974

Отец: Галицкий Михаил Викторович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.05.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галицкая Татьяна Григорьевна

Москва
Бракосочетание
1998

Жена: Галицкая Татьяна Григорьевна

Москва
Развод
?.04.2001

Жена: Галицкая Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
07.05.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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