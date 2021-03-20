Галицкий Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галицкий Михаил Викторович

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Место рождения

Москва

Дата рождения

19.11.1946

Дата смерти

20.03.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1946

Отец: Галицкий Виктор Михайлович

Мать: Галицкая Татьяна Николаевна

Москва
Рождение ребёнка
03.06.1974

Сын: Галицкий Виктор Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Смерть
20.03.2021
город Москва
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