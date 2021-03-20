Галицкий Михаил Викторович
Место рожденияМосква
Дата рождения19.11.1946
Дата смерти20.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1946
Москва
Рождение ребёнка
03.06.1974
Сын: Галицкий Виктор Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Смерть
20.03.2021
город Москва