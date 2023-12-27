Галицкая (Сидорова) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галицкая (Сидорова) Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Москва

Дата рождения

07.12.1974

Пол

Женский

Отец

1943 г.р.

Мать

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Муж

1974 г.р.
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Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1974

Отец: Сидоров Григорий Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.1992 по 30.04.1998
высшее | инженер по радиационной безопасности человека и окружающей среды
Бракосочетание
1998

Муж: Галицкий Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
11.05.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галицкий Виктор Михайлович

Развод
?.04.2001

Муж: Галицкий Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
22.08.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Образование
С 01.09.2012 по 01.09.2013
Рождение ребёнка
31.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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