Галицкая (Сидорова) Татьяна Григорьевна
Место рожденияМосква
Дата рождения07.12.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1974
Отец: Сидоров Григорий Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.1992 по 30.04.1998
высшее | инженер по радиационной безопасности человека и окружающей среды
Бракосочетание
1998
Рождение ребёнка
11.05.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галицкий Виктор Михайлович
Развод
?.04.2001
Рождение ребёнка
22.08.2008
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Образование
С 01.09.2012 по 01.09.2013
Рождение ребёнка
31.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности