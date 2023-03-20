Сафронов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Сафронов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Сафронов Николай Иванович
Мать ребёнка: Софронова Екатерина Еф
Рождение ребёнка
1928
Сын: Сафронов Василий Иванович
Мать ребёнка: Софронова Екатерина Еф
Рождение ребёнка
1931
Сын: Сафронов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Софронова Екатерина Еф
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софронова Екатерина Еф
Смерть
Неизвестно