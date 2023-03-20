Сафронов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафронов Иван Павлович

Сафронов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Сафронов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Сафронов Николай Иванович

Мать ребёнка: Софронова Екатерина Еф

Рождение ребёнка
1928

Сын: Сафронов Василий Иванович

Мать ребёнка: Софронова Екатерина Еф

Рождение ребёнка
1931

Сын: Сафронов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Софронова Екатерина Еф

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софронова Екатерина Еф

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close