Софронова Екатерина Еф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронова Екатерина Еф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Сафронов Николай Иванович

Отец ребёнка: Сафронов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Сафронов Василий Иванович

Отец ребёнка: Сафронов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Сафронов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Сафронов Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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