Калинина (Маркушина) Мария Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения27.07.1881
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1881
Бракосочетание
19.10.1903
Рождение ребёнка
01.12.1904
Сын: Калинин Александр Александрович
Отец ребёнка: Калинин Александр Петрович
Рождение ребёнка
17.02.1906
Дочь: Дергунова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Калинин Александр Петрович
Рождение ребёнка
18.09.1908
Сын: Калинин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Калинин Александр Петрович
Рождение ребёнка
17.04.1911
Сын: Калинин Василий Александрович
Отец ребёнка: Калинин Александр Петрович
Рождение ребёнка
03.06.1916
Сын: Калинин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Калинин Александр Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно