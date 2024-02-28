Калинина (Маркушина) Мария Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Маркушина) Мария Лукьяновна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.07.1881

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1881

Отец: Маркушин Лукьян Васильевич

Мать: Маркушина Анастасия Герасимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.10.1903

Муж: Калинин Александр Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1904

Сын: Калинин Александр Александрович

Отец ребёнка: Калинин Александр Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1906

Дочь: Дергунова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Калинин Александр Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1908

Сын: Калинин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Калинин Александр Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1911

Сын: Калинин Василий Александрович

Отец ребёнка: Калинин Александр Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1916

Сын: Калинин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Калинин Александр Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новая Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно
Новая Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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