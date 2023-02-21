Дадеркина (Заровская) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дадеркина (Заровская) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заровский Андрей Игнатович

Мать: Заровская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дадеркин Виктор известно

д. Новоселки, Сенненский район, Могилевская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дадеркин Виктор известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дадеркин Виктор известно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дадеркин Виктор известно

Место жительства
Неизвестно
д. Новоселки, Сенненский район, Могилевская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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