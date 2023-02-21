Дадеркина (Заровская) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Новоселки, Сенненский район, Могилевская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Новоселки, Сенненский район, Могилевская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
Неизвестно