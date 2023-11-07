Грановская Ганна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Грановский Роман Никифорович
Отец ребёнка: Грановский Никифор Егорович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Грановский Савва Никифорович
Отец ребёнка: Грановский Никифор Егорович
Рождение ребёнка
До 1897
Сын: Грановский Павел Никифорович
Отец ребёнка: Грановский Никифор Егорович
Бобринец, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Грановский Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Грановский Никифор Егорович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Грановский Николай Никифорович
Отец ребёнка: Грановский Никифор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно