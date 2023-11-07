Грановская Ганна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грановская Ганна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Грановский Роман Никифорович

Отец ребёнка: Грановский Никифор Егорович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Грановский Савва Никифорович

Отец ребёнка: Грановский Никифор Егорович

Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Грановский Павел Никифорович

Отец ребёнка: Грановский Никифор Егорович

Бобринец, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Грановский Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Грановский Никифор Егорович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Грановский Николай Никифорович

Отец ребёнка: Грановский Никифор Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грановский Никифор Егорович

Смерть
Неизвестно
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