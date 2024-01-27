Desatoff (Shubin) Tina F. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиDesatoff (Shubin) Tina F.

Desatoff (Shubin) Tina F.

Место рождения

Kars,Russia,U.S.S.R.

Дата рождения

15.09.1894

Дата смерти

08.07.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Kars,Russia,U.S.S.R.
Иммиграция
1906
Бракосочетание
15.01.1909

Муж: Desatoff Moses Abraham

Рождение ребёнка
06.04.1911

Сын: Desatoff Jack M.

Отец ребёнка: Desatoff Moses Abraham

Los Angeles,Los Angeles,California
Рождение ребёнка
25.10.1912

Дочь: Blowers Alice

Отец ребёнка: Desatoff Moses Abraham

Ensenada, Mexico
Рождение ребёнка
23.07.1915

Сын: Desatoff Fred Morris

Отец ребёнка: Desatoff Moses Abraham

Earlimart, Tulare, California, United States
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Desatoff Morrie

Отец ребёнка: Desatoff Moses Abraham

Рождение ребёнка
06.03.1921

Дочь: Shoffstall Mary

Отец ребёнка: Desatoff Moses Abraham

Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Lockridge Jean (Tanya)

Отец ребёнка: Desatoff Moses Abraham

Место жительства
1930
Los Angeles (Districts 0501-0750), Los Angeles, California, United States
Место жительства
1935
Same Place
Место жительства
1940
Councilmanic District 9, Los Angeles, Los Angeles Township, Los Angeles, California, United States
Смерть
08.07.1982
Los Angeles, California
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close