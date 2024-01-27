Desatoff (Shubin) Tina F.
Место рожденияKars,Russia,U.S.S.R.
Дата рождения15.09.1894
Дата смерти08.07.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Kars,Russia,U.S.S.R.
Иммиграция
1906
Бракосочетание
15.01.1909
Рождение ребёнка
06.04.1911
Сын: Desatoff Jack M.
Отец ребёнка: Desatoff Moses Abraham
Los Angeles,Los Angeles,California
Рождение ребёнка
25.10.1912
Дочь: Blowers Alice
Отец ребёнка: Desatoff Moses Abraham
Ensenada, Mexico
Рождение ребёнка
23.07.1915
Сын: Desatoff Fred Morris
Отец ребёнка: Desatoff Moses Abraham
Earlimart, Tulare, California, United States
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Desatoff Morrie
Отец ребёнка: Desatoff Moses Abraham
Рождение ребёнка
06.03.1921
Дочь: Shoffstall Mary
Отец ребёнка: Desatoff Moses Abraham
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Lockridge Jean (Tanya)
Отец ребёнка: Desatoff Moses Abraham
Место жительства
1930
Los Angeles (Districts 0501-0750), Los Angeles, California, United States
Место жительства
1935
Same Place
Место жительства
1940
Councilmanic District 9, Los Angeles, Los Angeles Township, Los Angeles, California, United States
Смерть
08.07.1982
Los Angeles, California