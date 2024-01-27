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Desatoff Morrie
Desatoff Morrie
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1920
Пол
Мужской
Отец
Desatoff Moses Abraham
1890 г.р.
Мать
Desatoff (Shubin) Tina F.
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец:
Desatoff Moses Abraham
Мать:
Desatoff Tina F.
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