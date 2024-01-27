Desatoff Morrie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Desatoff Morrie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Desatoff Moses Abraham

Мать: Desatoff Tina F.

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