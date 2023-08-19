Кудрик (Дроник) Лилия Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрик (Дроник) Лилия Мартыновна

Место рождения

Бобровичи, Калинковичский район, Гомельская область

Дата рождения

29.05.1941

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
29.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобровичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
21.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрик Леонид Владимирович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
2004
Гаспра, Ялта, Республика Крым
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