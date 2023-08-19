Кудрик (Дроник) Лилия Мартыновна
Место рождения
Дата рождения29.05.1941
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудрик Леонид Владимирович
Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
2004
Гаспра, Ялта, Республика Крым